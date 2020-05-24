Молода наречена Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про те, як співак відмовився її підтримувати

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала новий пост в своєму Instagram, в якому поділилася невідомими раніше фактами про себе.

Так, Репяхова написала, що зустріла Павлика відразу після закінчення університету. При цьому, за її словами, співак не відразу захотів їй допомагати.

«Віктор Франкович не відразу повірив у мене, і не поспішав мені допомагати. Хоча я на той момент мала потребу в роботі і чекала від нього допомоги. Я була простою дівчинкою, кілька місяців тому закінчила університет. Загалом, я шукала роботу», - згадує дівчина.

За її словами, тоді їй вдалося влаштуватися помічницею відомого українського психолога і ведучого Дмитра Карпачова. За три роки роботи з ним Репяхова змогла вирости як особистість і професіонал, і вже після цього в неї по-справжньому повірив Віктор Павлик.

«Я стала його концертним директором і ми почали разом працювати… Можу сказати тільки одне. Я дуже вдячна ВП за те, що не поспішав мені допомагати, адже тоді б я не зустріла Діму, а не зустрівши Діму, я б не була зараз тим, хто я є», - вважає Репяхова.

Свій довгий пост дівчина супроводжувала власним домашнім фото. На знімку її не видно повністю, однак судячи з усього, вона позує в бежевому ліфчику або майці з тонкими бретельками. Дівчина закрила очі і частково сховалася за великим листком.

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