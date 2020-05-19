Легендарний музикант Андрій Макаревич, незважаючи на весілля у грудні, поки не може возз'єднатися зі своєю молодою дружиною
Про це пише видання Собеседник.
Виявляється, лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич вже півроку одружений на молодий ізраїльтянці, і для нього це вже четвертий шлюб.
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Як відомо, у грудні музикант зв'язав себе узами шлюбу в Ізраїлі з Ейнат Кляйн.
"Я її (нову дружину Макаревича) жодного разу не бачив і навіть не впевнений, що у них було весілля", – відверто зізнався один музиканта Леонід Ярмольник.
На даний момент "молодята" в розлуці, оскільки Ейнат Кляйн не встигла вилетіти в Російську Федерацію до закриття кордонів через пандемію китайського вірусу.
"Я дуже поважаю працю журналістів, я і сама в минулому журналіст, але вважаю, що наше особисте життя з Андрієм повинне залишатися особистим, як це і було до недавнього часу", - відповіла в коментарі журналістам молода дружина Макаревича.
До переїзду в Ізраїль її звали Інною Калініною і вона довгий час жила в Києві. В українській столиці дівчина закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А через час в якості репатріанта переїхала до Ізраїлю.
Вона познайомилася з Андрієм Макаревичем під час одного з туристичних турів.
Ейнат 36 років, вона на 30 років молодша за чоловіка, говорить на 5 іноземних мовах і дуже самодостатня жінка, бізнесвумен. На карантині вона вигадала собі нове хобі: дівчина продає вишукане вино і влаштовує онлайн-дегустації. Вартість однієї пляшки від 80 шекелів (близько 600 гривень). Логотип проекту розробив і намалював Андрій Макаревич.
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