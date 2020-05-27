Коханню всі віки підвладні, але якщо до пар, де чоловік старший за свою обраницю, суспільство вже звикло і сприймає це як звичайну справа, то на жінок, які вибирають молодших чоловіків часто обрушується хвиля негативу

Politeka.net зібрала зіркові пари, для яких вік не став перешкодою на шляху до гарних стосунків та родинного щастя.

Знаменита актриса і колишня дружина Ленні Кравіца Ліза Боне вперше зустрілася із зіркою "Гри престолів" Джейсоном Момоа ще у далекому 2005 році. Він тоді був нікому не відомим актором, а вона – справжньою зіркою, чиє ім'я в Голлівуді знав кожен.

Різниця в 12 років анітрохи не бентежить закоханих. Зараз Боне і Момоа щасливо живуть у своєму маєтку недалеко від Лос-Анджелеса і виховують двох дітей.

41-річна Ані Лорак після скандального розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу недовго залишалася на самоті. Її новим обранцем став 26-річний саунд-продюсер Black Star Єгор Гліб.

Закохані багато часу проводять разом, і, як Лорак зізналася в одному з інтерв'ю, зараз вона як ніколи закохана і щаслива.

У 44-річної Тіни Канделакі є двоє дорослих дітей від першого шлюбу. Вдруге телеведуча вийшла в 2014 році, а її обранцем став молодий та амбіційний бізнесмен Василь Бровко.

Перша зустріч подружжя відбулася ще 10 років тому, і чоловікові довелося дуже довго домагатися уваги зірки. Зараз же їх стосункам можна тільки позаздрити, і різниця в 11 років не відчувається.

Жоден подібний рейтинг не обходиться без пари Алли Пугачової і Максима Галкіна. Галкін молодший за легендарну артистку на 27 років. При цьому раніше Пугачова була одружена з Філіпом Кіркоровим, який молодший за неї на 18 років.

У шлюбі з Галкіним Пугачова стала мамою прекрасних близнюків: сурогатна мати народила зірковому сімейству дівчинку Лізу і хлопчика Гаррі. На той момент Аллі Борисівні було вже 64 роки.

У грудні 2018 року індійська актриса Пріянка Чопра і американський музикант Нік Джонас зіграли пишне весілля, незважаючи на те, що багато хто не сприймав пару серйозно, адже у них 11 років різниці.

Під кожним спільним фото пари хейтери залишають сотні коментарів, вказуючи, що Пріянка і Нік виглядають, як мати з сином. Але вони навчилися не звертати уваги на негатив і живуть у щасливому шлюбі.

У минулому році 37-річна Анна Седокова порадувала шанувальників, повідомивши, що нарешті зустріла справжню любов. Ним виявився латвійський баскетболіст Яніс Тімма.

Яніс заради нової коханої кинув у Ризі дружину і маленького сина. І ні це, ні дев'ятирічна різниця у віці анітрохи не бентежить співачку та спортсмена.

Нагадаємо, Пугачова розбурхала молодим видом поруч з Галкіним, Валюха зі «Сватів» у захваті: «Як ровесники».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак жорстко помстилася Мурату за зради, останній зв'язок розірваний.

Також Politeka писала, що Сєдокова в латексі показала, чим звела з розуму молодого коханця: "Брітні Спірс, чи це ти?"