37-летняя украинская певица Анна Седокова ошеломила откровенным фото, а также признанием о своих недостатках

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала весьма в соблазнительном виде.

Анна обтянула пышную фигуру в черный латекс, показав себя в топике и узких штанах. Она без тени смущения сверкнула аппетитным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами. Блестящие распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза дополнили образ роковой красотки.

"Я самая очаровательная и привлекательная! Или как быстро стать уверенной в себе 👇🏻 Аффирмация — это позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения создающая правильный психологический настрой... И мне конечно хочется так же зафукать и не верить в действие, но почему подходя к зеркалу я концентрируюсь на своих изъянах? Почему я позволяю 24/7 держать в голове какую то чушь о том, что кто-то сказал или написал, и почему бы не попробовать повторять что-то хорошее?", - поделилась артистка сокровенным.

За час пост собрал более 50 000 "сердечек". Поклонники кинулись обсуждать внешность Анны и ее откровения. Удивительно, что некоторые сравнили певицу с ее заморской коллегой - Бритни Спирс.

"Кукла😍"

"Ты сумасшедшая, роскошная и мудрая 😍"

"Красотка шикарная девочка 🌹"

"Неотразима 😍"

"Люто😂"

"Бритни Спирс !!!! Ты ли это 🔥"

Ранее мы сообщали, Седокова обворожила фото в черном купальнике, всунув в камеру необъятные "дирижабли". Звезда расположилась на лежаке и томно закрыла глаза, распахнув белый халатик и раскинув руки. Все указывало на то, что она откровенно наслаждается моментом.

Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.

Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.