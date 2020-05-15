37-летняя украинская певица Анна Седокова ошеломила откровенным фото, а также признанием о своих недостатках
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала весьма в соблазнительном виде.
Анна обтянула пышную фигуру в черный латекс, показав себя в топике и узких штанах. Она без тени смущения сверкнула аппетитным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами. Блестящие распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза дополнили образ роковой красотки.
"Я самая очаровательная и привлекательная! Или как быстро стать уверенной в себе 👇🏻 Аффирмация — это позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения создающая правильный психологический настрой... И мне конечно хочется так же зафукать и не верить в действие, но почему подходя к зеркалу я концентрируюсь на своих изъянах? Почему я позволяю 24/7 держать в голове какую то чушь о том, что кто-то сказал или написал, и почему бы не попробовать повторять что-то хорошее?", - поделилась артистка сокровенным.
За час пост собрал более 50 000 "сердечек". Поклонники кинулись обсуждать внешность Анны и ее откровения. Удивительно, что некоторые сравнили певицу с ее заморской коллегой - Бритни Спирс.
Шеф-повар Клопотенко раскрыл секрет идеального домашнего майонеза: «В магазине жалкое подобие»
Мадонна в кружевах наконец показала результаты пластики, Пугачевой и не снилось: "Тело, как у 20-летней"
Полуголую Бузову застукали на крыше, скандальный кадр: "Чего не сделаешь ради..."
София Ротару сверкнула в обтягивающих джинсах, певицу не узнать: «Как помолодела!"
"Кукла😍"
"Ты сумасшедшая, роскошная и мудрая 😍"
"Красотка шикарная девочка 🌹"
"Неотразима 😍"
"Люто😂"
"Бритни Спирс !!!! Ты ли это 🔥"
Ранее мы сообщали, Седокова обворожила фото в черном купальнике, всунув в камеру необъятные "дирижабли". Звезда расположилась на лежаке и томно закрыла глаза, распахнув белый халатик и раскинув руки. Все указывало на то, что она откровенно наслаждается моментом.
Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.
Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.