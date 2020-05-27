Любви все возрасты покорны, но если к парам, где мужчина старше своей избранницы, общество уже привыкло и воспринимает это как обычное дело, то на женщин, которые выбирают мужчин помладше часто обрушивается волна негатива

Politeka.net собрала звездные пары, для которых возраст не стал помехой на пути к крепким отношениям и семейному счастью.

Знаменитая актриса и бывшая жена Ленни Кравица Лиза Боне впервые встретилась со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа еще в далеком 2005 году. Он тогда был никому не известным актером, а она – настоящей звездой, чье имя в Голливуде знал каждый.

Разница в 12 лет ничуть не смущает влюбленных. Сейчас Боне и Момоа счастливо живут в своем поместье недалеко от Лос-Анджелеса и воспитывают двоих детей.

41-летняя Ани Лорак после скандального развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу недолго оставалась в одиночестве. Ее новым избранником стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Влюбленные много времени проводят вместе, и, как призналась Лорак в одном из интервью, сейчас она как никогда влюблена и счастлива.

У 44-летней Тины Канделаки есть двое взрослых детей от первого брака. Во второй раз телеведущая вышла в 2014 году, а ее избранником стал молодой и амбициозный бизнесмен Василий Бровко.

Первая встреча супругов состоялась еще 10 лет назад, и мужчине пришлось очень долго добиваться внимания звезды. Сейчас же их отношениям можно только позавидовать, и разница в 11 лет не ощущается.

Ни один подобный рейтинг не обходится без пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Галкин младше легендарной артистки на 27 лет. При этом ранее Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым, который младше её на 18 лет.

В браке с Галкиным Пугачева стала мамой прекрасных близнецов: суррогатная мать родила звездному семейству девочку Лизу и мальчика Гарри. На тот момент Алле Борисовне было уже 64 года.

В декабре 2018 года индийская актриса Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас сыграли пышную свадьбу, несмотря на то что м ногие не воспринимали пару всерьез, ведь у них 11 лет разницы.

Под каждым совместным фото пары хейтеры оставляют сотни комментариев, указывая, что Приянка и Ник выглядят, как мать с сыном. Но они научились не обращать внимания на негатив и живут в счастливом браке.

В прошлом году 37-летняя Анна Седокова порадовала поклонников, сообщив, что наконец встретила настоящую любовь. Им оказался латвийский баскетболист Янис Тимма.

Янис ради новой возлюбленной бросил в Риге жену и маленького сына. И ни это, ни девятилетняя разница в возрасте нисколько не смущает певицу и спортсмена.

Напомним, Пугачева взбудоражила помолодевшим видом рядом с Галкиным, Валюха из «Сватов» в восторге: «Как ровесники».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак жестко отомстила Мурату за измены, последняя связь разорвана.

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