Колишні герцоги Меган Маркл і принц Гаррі потребують грошей після переїзду в США

Про це в інтерв'ю журналістам розповіли обізнані джерела, пише The Times Hub.

За інформацією інсайдерів, після втечі з палацу Гаррі навіть продав свої мисливські рушниці через складне фінансового становища.

Більш того, екс-герцоги Сассекські повинні погасити борг за ремонт їх маєтки в британській столиці. Тому Меган Маркл і принц Гаррі пішли на відчайдушний крок і вирішили попросити грошей у принца Чарльза.

"Вони очікували, що платники податків продовжать оплачувати рахунки за них. Але килим досить швидко висмикнули у них з-під ніг, і тепер вони змушені просити допомоги у принца Чарльза", - стверджує обізнане джерело.

За продаж мисливських рушниць принц Гаррі зміг виручити 180 тисяч доларів, але цієї суми не вистачить, щоб покрити борги, адже вони пообіцяли після переїзду повернути 2,4 млн фунтів за ремонт особняка у Великобританії.

Після втечі з Букінгемського палацу у принца Гаррі немає роботи і постійного доходу, а Меган Маркл ніхто не кличе до Голлівуду.

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Нещодавно практично вся королівська сім'я організували відеоконференцію в додатку Zoom, щоб привітати працівників охорони здоров'я в Міжнародний день медсестер.

Але пізніше з'ясувалося, що в конференції брали участь практично всі члени королівської сім'ї, крім Меган Маркл і принца Гаррі, які сьогодні проживають в Каліфорнії.

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А ось онук королеви Єлизавети II не став скромничати, незважаючи на його скрутне фінансове становище в США. Принц Гаррі підготував Меган величезний букет квітів і дороге кільце.

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