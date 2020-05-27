Хлої Кардашьян настільки змінила свою зовнішність, що її перестали впізнавати навіть шанувальники

Одна із сестричок Кардашьян остаточно загралася з фотошопом і пластичними операціями. Принаймні, так вважають прихильники красуні, які стверджують, що її зовнішність кардинально змінилася. Як повідомляє Politeka.net фотографії з порівнянням зовнішності 35-річної зірки американських реаліті-шоу з'явилися на сторінці журналу «Viva» в Instagram.

Дивлячись на знімки, стає очевидно, що на недавньому фото форма обличчя та губ Хлої повністю змінилася. Шанувальники вважають, що зірка переборщила з фотошопом або пластикою.

«Переборщила з пластикою? Фанати перестали впізнавати Хлої Кардашьян на нових фотографіях... В мережі зазначили, що 35-річна зірка не тільки змінила зачіску, але і зробила очі вужче, а вилиці - більш високими», - йдеться у підписі до фото.

В коментарях люди активно обговорюють нову зовнішність моделі.

«Її хірург просто космос! Хто знає як його звуть?», «Хороша робота хірурга, але просто тепер інша людина», «І виглядає набагато молодше, як дівчинка років 20ти», «Ось як вони це роблять? Просто 2 різні людини», «Зате перестала скидатися на мужика», «Та гаразд! видно, що все фотошоп!», «Їй так круто. Що ще сказати. Хірург молодець», - пишуть люди.

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