Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, якого знають під псевдонімом Тарзан, поскаржився на цькування

Сергій у соціальних мережах опублікував картинку, в якій обурився поведінкою журналістів, які, за його словами, перекрутили його інтерв'ю. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я раніше боявся ядерної війни, так як вона загрожує винищити людство, але тепер зрозумів, що людям не потрібна зброя... Вони голими руками переб'ють один одного, перегризуть один одному глотки... І приводом буде "добра стаття" якогось журналіста... Мене не чуєте, Бог з вами... Але спілкування з істотами, які іменують себе "журналістами", я припиняю. Більше ні слова", - написав на картинці Глушко.

Фанати поставили майже 800 лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"А відео ролики де ви розповідаєте про харчування, про свій спосіб життя і діліться тренуваннями,- дуже класні були ) Шкода що майже всі журналісти стали як жовта преса", "Так забийте зараз журналістом лише б хайт рейтинги", "Сергій ви хороший чоловік не переживайте все буде добре здоров'я і щастя вам і вашій родині", "Серьога, бувають у житті такі моменти, коли брехня перемагає правду. Але я навчилася чекати, чекати і спостерігати, як ці люди отримують по голові від життя. Один чоловік позбувся розуму, а інший помер від раку. Нікого не проклинаю, але і не радію за їх горе. Що зробив, то й їж, не подавись".

Зазначимо, що відомий танцюрист і бодібілдер Сергій Глушко розповів про важливу проблему.

На кадрах зірка розповів про те, що про нього вийшла фейкова стаття на одному з інтернет-порталів в Росії. Нібито в коментарі виданню зірка поскаржився на те, що пенсіонерам роздають гроші, а артистам немає.

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