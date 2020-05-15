Семья больной раком Анастасии Заворотнюк отказалась от предложенного врачами метода лечения

В данный момент известная российская актриса проходит лечение в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ. Как выяснилось, ее семье предложили новую терапию, в рамках которой опухоль уничтожается с помощью вируса. Однако, муж Заворотнюк Павел Чернышев решил не рисковать, и отказался от этого предложения.

Об этом рассказал РосСМИ директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. Он пояснил, что сейчас у актрисы наметилась ремиссия.

«К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», - поделился он.

Ранее ученый рассказывал о новой терапии российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, таким образом лечат рак у больных на 4-ой стадии, ведь им якобы «нечего терять». При этом он не стал рассказывать о побочных эффектах. В разговоре с Путиным Макаров утверждал, что новая терапия позволяет больным встать на ноги и «радоваться жизни».

По всей видимости, семья Заворотнюк сочла подобные эксперименты слишком рискованными.

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