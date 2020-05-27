Проблемный развод "аукнулся" журналистке Виктории Ворожбит, которую называют "двойником" актрисы Анастасии Заворотнюк

Об этом пишет издание КП.

Сообщается, что суд наложил арест на квартиру и автомобиль Виктории Ворожбит.

Еще в начале 2020 года появилась информация о том, что бывший любовник "моей прекрасной няни" Сергей Жигунов может уйти от жены к журналистке Виктории Ворожбит, которая очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

По информации журналистов, Викторя Ворожбит в прошлом году развелась с мужем Виктором Сухановым и решила делить совместное имущество.

Суханов в суде потребовал от журналистки возместить почти 3 млн рублей (половина средств, уплаченная по ипотеке).

Бизнесмен также ходатайствовал об аресте до окончания разбирательств судебного имущества Ворожбит — автомобиля Lexus NX 200 и квартиры в Находке. И эту инициативу Фемида удовлетворила.

«Они расстались не очень хорошо — Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову», — рассказал в комментарии журналистам осведомленный источник из окружения бизнесмена.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

Также мы рассказывали о блокировке счетов мужа больной актрисы Петра Чернышева. Сообщается, что именно из-за больших пожертвований банки заблокировали счета фигуриста, расценив транзакции как мошенничество.

Напомним, Королева неожиданно рассказала о состоянии больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, муж больной раком Заворотнюк отказался от лечения для актрисы, всплыли детали.

Также Politeka писала, что рак сильно изменил Заворотнюк, муж раскрыл страшные последствия.