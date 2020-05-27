Відома українська модель Олена Омович показала себе в ліжку з їжею в розпусному вбранні

Гламурна красуня, яка встигла прославитися в мережі як «українська Кардашьян», опублікувала нове відверте фото у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Омович сидить на своєму ліжку в дуже оригінальному вбранні. На ній чорні трусики-стрінги з високою посадкою, які дозволяють моделі продемонструвати свої ідеальні сідниці, а також вільний блискучий топік, більше схожий на окремий шматок тканини, що ледь прикриває пишні груди красуні.

На голові у Омович красується милий бантик в цятку і вуха Міккі Мауса. Поруч з нею на ліжку розташувалися два великих сети ролів. Модель сидить перед телевізором, на якому видно заставку компанії Disney. Омович зізналася, що як раз збирається подивитися мультик.

«Останні пару місяців, як в тумані...перед очима одна їжа. Хто вгадає, що за фільм/мультик я включила по телеку?», - написала дівчина у підписі до фото.

Шанувальники красуні тут же почали відгадувати, про який мультик йде мова, не забуваючи робити компліменти моделі.

«Як же смачно», «Апетитно.. ти!», «Все на цьому фото чудово... Складно визначитися, чого ж хочеться більше», «Якась ти кістлявенька видужуй їж на здоров'я», - пишуть люди.

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