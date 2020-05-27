Ані Лорак після скандального розлучення позбавила свого колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу частки в їх російській компанії

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, розлучилася зі своїм турецьким чоловіком ще в минулому році після багаторазових повідомлень про його зради. Розлучення подружжя відбулося в Україні, однак у Росії, між ними залишився зв'язок – компанія «Ані Лорак Продакшн», через яку проходять гроші за концерти виконавиці. Нальчаджиоглу за законом належала половина цієї компанії.

Для того, щоб позбавити колишнього чоловіка його частки, Лорак довелося оформити статус індивідуального підприємця в Росії, а потім повністю переоформити компанію на себе.

В процесі переоформлення документів компанію перевірила російська Федеральна міграційна служба. Вона виявила порушення: як з'ясувалося, Лорак не повідомляла російську сторону про суму своїх контрактів.

До цього ми повідомляли про те, що у себе на Instagram Лорак опублікувала забавний ролик, на якому змінює головні убори по клацанню пальця. Співачка була одягнена в звичайну мішкуватий толстовку, на голові у неї була кепка, яку вона змінила на панамку, а потім і на інші кепки.

Лорак дуже молодіжно рухалася під сучасний трек. З першого погляду і не скажеш, що їй вже 41 рік.

«Як же нам, дівчаткам, іноді непросто зробити вибір.. А коли твій знак зодіаку – ваги, все ускладнюється в рази. Голосуйте за ваш варіант!», - підписала артистка відео.

Нагадаємо, брутальна Лорак в мішкуватому одязі сполохала мережу зухвалим відео: «Боже, що за…».

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