Звезда Голливуда Брэд Питт нашел в себе силы извиниться за слова в адрес бывшей жены Дженнифер Энистон

Об этом пишет таблоид Mirror.

Как известно, Брэд Питт влюбился без памяти в Анджелину Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", хотя тогда еще состоял в браке с Дженнифер Энистон.

«Я рад, что сделал правильный выбор и нашел женщину, которую люблю, — Энджи. С ней я создаю семью, которую уже люблю», — заявлял тогда звезда Голливуда.

Для Дженнифер Энистон эти слова стали настоящим ударом, поскольку она верила, что Брэд счастлив с ней. Но актер, в свою очередь, утверждал, что "катился в пропасть" перед расставанием с Энистон.

«Я стал противен сам себе: сидел на диване, курил «травку» и без конца нажимал на кнопки телепульта, пытаясь найти кино об интересной жизни, поскольку моя не была таковой. И все дело было в моем браке. Я пытался делать вид, что с ним все хорошо, хотя это было не так», — откровенно признавался он.

И вот спустя многие годы Брэд Питт нашел в себе силы извиниться перед Дженнифер Энистон за столь обидные слова.

"Джен — удивительно любящая и веселая женщина, которая остается моей подругой. Это были важные отношения, которые я очень ценю. Я сам был виноват, что моя жизнь стала скучной, и несу за это ответственность", - заявил Брэд.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон смогли помириться примерно четыре года назад. У актера в телефоне вновь появился номер бывшей жены. Он позвонил ей и попросил за все прощения.

«Он взял на себя все ошибки, что помогло им двигаться дальше. Их отношения улучшались с каждым днем», — утверждает осведомленный источник из окружения Энистон.

Ранее мы писали, что Питт ответил на вопрос о детях и бывшей жене Анджелины Джоли в одном из интервью. Как отметил актер, он долгое время был безэмоциональным, но сейчас все встало на свои места. Питт признался - он не плакал около 20 лет, но сейчас он стал более чувствительным.

Брэд благодарен себе за совершенные ошибки, ведь они привели его к мудрости. Актер уверен, что нужно мириться с человеческими слабостями и смущением. А следующий шаг после ошибки определяет суть человека.

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