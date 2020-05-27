Брэд Питт удивил поклонников своим «запущенным» внешним видом на улицах Малибу

56-летний голливудский актер попал в объективы камер папарацци во время прогулке по улице со своим другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Фотографии знаменитостей опубликовало британское издание The Daily Mail.

На снимках Питт выглядит очень небрежно. На нем широкие джинсы и простая свободная рубашка цвета хаки, которая явно не красит актера. Волосы Питта свободно висят без какой-либо укладки.

Многие поклонники посчитали, что бывший муж Анджелины Джоли выглядит «запущенно».

«Я думаю, что его волосы выглядят глупо», «Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну», - говорится в комментариях интерент-пользователей.

Ранее мы писали, что Питт нашел в себе силы извиниться за слова в адрес бывшей жены Дженнифер Энистон.

Как известно, Брэд Питт влюбился без памяти в Анджелину Джоли во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", хотя тогда еще состоял в браке с Дженнифер Энистон.

И вот спустя многие годы Брэд Питт нашел в себе силы извиниться перед Дженнифер Энистон за обидные слова в ее адрес.

"Джен — удивительно любящая и веселая женщина, которая остается моей подругой. Это были важные отношения, которые я очень ценю. Я сам был виноват, что моя жизнь стала скучной, и несу за это ответственность", - заявил Брэд.

Напомним, Брэд Питт с молодой подружкой жестко обошелся с Энистон, актриса вне себя.

Как сообщала Politeka, Джоли не может оставить в покое Питта и Энистон: "Потребовала прекратить...".

Также Politeka писала, что Питт переплюнул сам себя и рассказал, почему променял Энистон на Джоли: "Катился в пропасть".