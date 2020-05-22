Дженнифер Энистон устала от неопределенности в отношениях с бывшим мужем Брэдом Питто, и поставила ему ультиматум

Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на источники.

За последние 12 месяцев 51-летняя бывшая звезда «Друзей» становилась все ближе к голливудской легенде. В этом году папарацци удалось пару раз заснять коллег вместе на кинопремиях, а видео с их искренним волнением друг за друга во время одной из церемоний награждения всколыхнуло весь интернет.

Однако не все так гладко в отношениях между бывшими супругами.

Так, Энистон раздражает флирт Питта с молодой артисткой Алией Шокат.

Энистон устала, что один день Брэд уделяет ей много внимания, а на другой пропадает - и тут же появляются новости о нем с Алией. При этом актер уверяет экс-супругу, что между ним и Шокат сугубо платонические отношения.

«Джен сказала ему, что не будет даже думать об их будущем, пока он не прекратит быть таким нерешительным и ненадежным. У нее снова разбито сердце. Она чувствует, что Брэд предал ее», - цитирует источник издание.

Отмечается, что нынешние неопределенные отношения очень расстраивают актрису.

«Брэд все еще связывается с Джен и ведет себя так, будто между ним и Алией ничего не происходит. Он ведет себя кокетливо и говорит, что ос нетерпением ждет встречи с Джен, когда кризис закончится. Она принимала звонки, но ей было безумно интересно, что, черт возьми, происходит - и она рассказала ему об этом. Она чувствует себя разбитой и снова разочарована», - рассказал источник.

Напомним, Брэд Питт готовит сюрприз своей дочери, которая хочет сменить пол.

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