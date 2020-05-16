Ксения Собчак поделилась новым стильным селфи своего мужа Константина Богомолова

Известная российская телеведущая опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На этот раз Собчак решила поделиться не своим фото, а снимком своего мужа, режиссера Константина Богомолова, с которым они поженились в прошлом году. Супруг ведущей позирует в черной рубашке и оригинальных очках с красными стеклами. Судя по отражению в них, Богомолов фотографирует себя сам.

Режиссер не стал демонстрировать никаких оригинальных поз и просто сфотографировался с серьезным лицом. Его супруга решила использовать это фото, чтобы выразить свои нежные чувства.

«Мой Морфеус ❤️», - написала Собчак в подписи к снимку.

Ее поклонники оценили снимок и пришли в восторг от трогательных отношений пары. При этом многие отмечали, что мужчина выглядит изрядно похудевшим. Люди считают, что Богомолов после свадьбы заметно изменился и стал не похож на себя.

«Какая вы классная пара!», «Страшно красив», «Голова большая у него видать умный парень», «Похудел», «Два сапога пара!», «Исхудал», «Ксения, покормите мужа», «Что сама на рожу лошадь, что и половинку по себе выбрала, спрячь уже эту рожу и не позорься», «Прям не узнала», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Собчак показала главного мужчину в своей жизни, Богомолов и Виторган в пролете: "Повезло парню".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак показала пугающее поведение Богомолова: "Белая горячка".

Также Politeka писала, что Собчак обнаружила российских военных на Донбассе: "Отвлекали внимание от крымской проблемы".