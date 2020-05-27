Долар пограє на нервах українців, курс валют різко змінився: чого чекати

Курс валют в Україні 27 травня різко зміниться, гривня несподівано просяде під вагою долара і євро.

Згідно з прогнозом НБУ, сьогодні долар будуть віддавати по 26,9029 гривень за один «вічнозелений», хоча вчора він торгувався за 26,8742 грн (+0,0287). До середини минулого дня долар торгувався по 26,8897 гривень за банкноту.

Ще більше зросте курс євро: він буде торгуватися за 29,5084 гривень. Вчора ж євро коштував 29,3257 гривень (+0,1927).

Укрзалізниця відкрила продаж квитків: перелік напрямів та нові жорсткі правила для пасажирів

Перші рейси будуть запущені в Україні 1 червня. Квитки на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ українці вже можуть придбати онлайн. А з 27 травня запрацюють і залізничні каси.

Про це повідомили в прес-службі залізничної компанії.

Поки мова йде про таких поїздах: 721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Квитки будуть продаватися на 50% місць у зазначених поїздах.

При цьому для поїздок поїздом буде зберігатися ряд обмежень. Так, запускати пасажирів у вагони будуть тільки в захисних масках. Крім того, під час перевірки квитків при посадці людям будуть вимірювати температуру. Крім цього, до і після кожного рейсу вагони будуть проходити санітарну обробку. Стюардів також забезпечать засобами індивідуального захисту.

Українці отримають небувалі доплати, але пощастить не всім: «на 100% можуть розраховувати…»

На сайті Міністерства соціальної політики повідомили, що працівники сфери соціального захисту отримають право на доплату до зарплати в розмірі 100%.

Таку можливість передбачає новий закон №540-ІХ.

У Мінсоцполітики опублікували конкретний перелік працівників, яких чекають доплати:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

соціальний працівник;

фахівець з фізичної реабілітації;

практичний психолог/психолог.

Нагадаємо, українцям спростили життя до кінця травня: кому продовжили пільги і за що можна не платити.

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