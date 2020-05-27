Доллар поиграет на нервах украинцев, курс валют резко изменился: чего ждать

Курс валют в Украине 27 мая резко изменится, гривна неожиданно просядет под тяжестью доллара и евро.

Согласно прогнозу НБУ, сегодня доллар будут отдавать по 26,9029 гривен за один «вечнозеленый», хотя вчера он торговался по 26,8742 грн (+0,0287). К средине прошлого дня доллар торговался по 26,8897 гривен за банкноту.

Еще больше подскочит курс евро: он будет торговаться по 29,5084 гривен. Вчера же евро стоил 29,3257 гривен (+0,1927).

Укрзализныця открыла продажу билетов: список направлений и новые жесткие правила для пассажиров

Первые рейсы будут запущены в Украине 1 июня. Билеты на 5 скоростных поездов Интерсити+ украинцы уже могут приобрести онлайн. А с 27 мая заработают и железнодорожные кассы.

Об этом объявили в пресс-службе железнодорожной компании.

Пока речь идет о следующих поездах: 721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Билеты будут продаваться на 50% мест в указанных поездах.

При этом для поездок поездом будет сохраняться ряд ограничений. Так, запускать пассажиров в вагоны будут только в защитных масках. Кроме того, во время проверки билетов при посадке людям будут измерять температуру. Помимо этого, до и после каждого рейса вагоны будут проходить санитарную обработку. Стюардов также обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Украинцы получат небывалые доплаты, но повезет не всем: «на 100% могут рассчитывать…»

На сайте Министерства социальной политики сообщили, что сотрудники сферы социальной защиты получат право на доплату к зарплате в размере 100%.

Такую возможность предусматривает новый закон №540-ІХ.

В Минсоцполитики опубликовали конкретный перечень работников, которых ждут доплаты:

педагог социальный/специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог/психолог.

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