Стало известно, как в 2020 году будут еще индексировать пенсии украинцев

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, во второй половине 2020 года пенсию повысят сразу нескольким категориям льготников.

Те украинцы, которые получают минимальную пенсию, в июле смогут расчитывать на прибавку в 131 гривну в этом году.

По данным ПФУ, у нас около 80 тысяч человек получают социальную пенсию (1638 грн на данный момент). Это касается тех людей, что не наработали необходимое количество лет стажа, но уже достигли пенсионного возраста.

С 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума минимальная пенсия вырастет с 1638 грн до 1712. На 1 декабря запланировано еще одно повышение минимума — "минималка" для пенсионеров подрастет до 1769 грн, то есть еще на 57 грн.

Но эта категория льготников не попадает под ежегодную индексацию из-за нюансов в законодательстве. Но повышение "минималки" затронет и тех пенсионеров, которые заработали себе сверхстаж. Им за каждый "лишний" год доплачивают по 1% от минималки. Теперь эта доплата в июле вырастет до 17,12 грн, а в декабре - до 17,69 грн.

Но самая большая прибавка к пенсиям ожидает тех украинцев, которым в 2020 году исполнится 80 лет. Им предназначены доплаты в размере 500 гривен.

Стоит отметить, что в ПФУ утвердили новый показатель зарплаты, который необходим для расчета пенсий. Как сообщили в пресс-службе фонда, средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Согласно законодательству, размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).

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