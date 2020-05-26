Світлана Лобода поділилася ніжними знімками з дзеркалом

Популярна українська співачка, яка зараз живе в Росії, опублікувала у своєму Instagram фотографії з нової фотосесії. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімках зірка лежить прямо на великому дзеркалі. Важко сказати, у що саме одягнена співачка, однак на фото видно тільки білі бретелі і мереживний ліф наряду, який ідеально підкреслює форми красуні. Розпущене волосся Лободи вільно спадає вниз, додаючи її образу романтичної легкості і мрійливості.

На фото Лобода задумливо роздивляється своє відображення в дзеркалі.

«Читаю ваші емоції…спасибі», - підписала фото зірка.

Шанувальники вже встигли відреагувати на нові знімки.

«Викликати стільки різних емоцій одночасно здатна тільки Ви! Захват і тільки», «Максимально красиво», «Дякую за подаровані вами емоції, безмежно любимо», «Ти просто космос РЕВОЛЮЦІЯ !!! індустрії шоу-бізнесу», «Світлана Сергіївна, Ви краща, дякую за ваше проникливу глибоку творчість, такі рідні і близькі кожній дівчині пісні», «Красиве чуттєве фото», «Кліп те що треба!!!! Мурашки по шкірі», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лобода гостро відреагувала на чутки про свої нові пластичні операції. Для того, щоб довести, що вона ніяк не змінювала обличчя, Лобода опублікувала невідредаговані фотографії в своєму Instagram.

«Кажуть, на карантині встигла зробити пластику обличчя і зменшити ніс. Вирішила показати фото без ретуші. Посвіжішало, помолодшала, завдяки здоровому режиму та повноцінного сну, ніби ніяких змін не виявлено», - написала зірка.

Нагадаємо, Лобода здивувала зовнішністю без фотошопу, пластика не знадобилася.

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Також Politeka писала, що розкішна Лобода розбурхала видом в прозорій сукні з красунею донькою.