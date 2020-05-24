Светлана Лобода решила раз и навсегда покончить со слухами о своих пластических операциях, наглядно показав, как выглядит без ретуши

Популярная украинская певица, которая в последнее время живет в России, остро отреагировала на слухи о своих новых пластических операциях. Для того, чтобы доказать, что она никак не меняла лицо, Лобода опубликовала неотредактированные фотографии в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено», - написала звезда.

Она добавила, что весь секрет ее красоты кроется в генах и ретуши на снимках.

«Спасибо родителям за гены и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам», - подытожила Лобода.

Она опубликовала два новых селфи, сделанных крупным планом. На фотографиях отчетливо видно, как выглядит лицо звезды вблизи.

Поклонники тут же отреагировали на эту публикацию.

«Без фильтров не обошлось», «Очень изменилась», «Как всегда щиикарна», «Красивая роковая, очень сексуальная. А мыши пусть завидуют молча», «Красота требует жертв», «Очень изменилась, нос, овал лица», - пишут люди.

Напомним, роскошная Лобода взбудоражила видом в прозрачном платье с красавицей дочкой: «Не похожи на себя».

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