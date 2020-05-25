Младшая сестра Светланы Лободы Ксения, показала, как отдыхает на карантине

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фото с Лимана, Донецкой области, передает Politeka.net. Красотка лежала в гамаке где-то на берегу озера. Ее волосы были заплетены в косы, она смотрела в кадр и улыбалась.

Стоит отметить, что на фотографии Ксения очень сильно похожа на свою звездную сестру. Если бы не темный цвет волос красотки, отличить их было бы очень трудно. Схожесть есть во всем – в глазах, форме губ и овала лица.

Пост Ксении оценили почти тысяча человек. В комментариях девушке оставили множество комплиментов. Люди восторгались ее красотой.

«Красота в красоте», «Ты невероятная», «Вы так похожи со Светой», «Вау», «Красавица», «Боже! Какая красота! Мужу нереально повезло!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксении Лободе 28 лет. В 2019 году девушка вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди. Звездная сестра Ксении присутствовала на свадьбе вместе с дочкой Евой.

Стоит отметить, что Ксения, в отличие от Лободы, живет в Украине, как и мать артистки. Кстати, недавно Ксения поделилась общим фото с матерью. Теперь понятно, в кого пошли красотой обе сестрички.

Напомним, что Лобода выставила семейное фото и пожалела, сестра затмила звезду: "Какая красавица".

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