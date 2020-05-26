Настя Каменських похвалилася рухами під ритмічну музику

Популярна українська співачка продовжує радувати шанувальників новими відео на карантині. Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим роликом в своєму Instagram.

На відео Настя демонструє, що може не тільки приголомшливо співати, але й танцювати під чужі пісні. Так, зірка спокусливо рухає тілом під хіт Шакіри і Бейонсе Beautiful Liar. Настя зухвало крутить стегнами і згинається під музику, повторюючи деякі рух з кліпу зоряних співачок.

З одягу на Каменських прості джинси і стильний короткий светр, який дозволяє Насті продемонструвати свій плоский живіт і тонку талію.

«Розбуди свою внутрішню богиню», - підписала кадри співачка.

Її шанувальники тут же засипали Настю компліментами. При цьому багато хто відзначав, що співачка сильно схудла.

«Така худень що начебто не годує Потап», «Дуже пластична», «Ех фортануло Потапу», «Як завжди - відмінний танець Настя така сексі», «Настюха палить», «Вогонь, красуня», «Ти Шакірою хочеш бути?», «Розчарувала танець живота схоже не ваш коник», «Вже заміжня, заспокойся», «Досі худнути, вже зайве», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Каменських показала яскравий кадр, зроблений разом з колегою Машею Єфросиніною.

Сьогодні знаменита телеведуча святкує свій день народження з цього приводу Каменських вирішила звернутися до колеги в Instagram і представила спільний кадр, на якому блиснула фігурою у вільному сукню. При цьому Анастасія потрапила під хвилю критики з-за не зовсім вдалого вибору наряду.

Нагадаємо, Потап впав в обійми знаменитої красуні, забувши про Каменських: "Настя ззаду з таким обличчям".

Як повідомляла Politeka, змарніла Каменських потрапила під жорстку критику через провальний образ.

Також Politeka писала, що Каменських в крихітних шортах влаштувала дикі танці, гарячі кадри.