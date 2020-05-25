Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала яркий кадр, сделанный вместе с колегой Машей Ефросининой

Сегодня знаменитая телеведущая празднует свой день рождени,я по этому поводу Каменских решила обратиться к коллеге в Инстаграм и представила совместный кадр, на котором сверкнула фигурой в свободном платье. При этом Анастасия попала под волну критики из-за несовсем удачного выбора наряда, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда примерила свободного кроя наряд черно-белого цвета, скрывающий ее талию, но удачно оголяющий худые руки. Звезда дополнила образ аккуратной укладкой и ярким макияжем. А вот Маша Ефросинина сверкала идеальной фигурой в красном брючном костюме.

«Машуня! @mashaefrosinina С днём рождения! Вместо кучи слов хочу просто написать, что ТЫ-КРУТАЯ! Пусть все у тебя сбудется ❤️🖤», - написала Каменских.

Вот что ответили поклонники:

«Неочень на ней черное платья», «Боже от Ефросининой одни рожки да ножки остались», «Красотки👏👏👏❤️», «У Маши уже анорексия , слишком худая», «Неужели! Нормально одели тебя», «Красуни😘❤️», «Маша - красотка,а у Насти - неудачный наряд», «Красотки ♥️♥️♥️♥️♥️», «Хоть на женщину похожа стала».

Ранее также Настя похвасталась снимками в провокационной позе. На новых фото в Инстаграм Настя запечатлена с легкой улыбкой на лице и ярком виде. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

«Мне часто говорят, что я похожа на Настю 😊», «Это стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈», «Настя вы прекрасны что на 1 что на 2», «И первая и вторая. Ты самая лучшая и самая красивая 😍», «Невозмутимая девчушка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Все классные , но наверное больше 1 понравиласььь».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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