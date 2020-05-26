Російський комік і співак Олександр Ревва поділився чуттєвим спільним фото зі своєю красунею-дружиною

Артист, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, показав сімейне фото зі своєю дружиною Анжелікою. Знімок був опублікований в Instagram знаменитості, повідомляє Politeka.net.

На фотографії подружжя позує перед камерою з серйозними обличчями в схожих білих сорочках. При цьому Ревва сперся рукою на стілець і задумливо дивиться вперед. Його дружина виглядає більш спокійною і розслабленою. Щоб додати своєму образу більшої чуттєвості, красуня вирішила розстебнути сорочку, засвітивши частину свого бюстгальтера.

Ревва вирішив підписати стильний знімок з властивим йому гумором.

«- Дорогий, ти станеш татом! - Ти що, вагітна?! - Ні, бл*ть, з Ватикану дзвонили», - пожартував він.

Шанувальники тут же взялися коментувати фото. Деякі запідозрили, що в жарті є частка правди і пара дійсно чекає поповнення в родині.

«Дорогий ти станеш Артуром! - Королем Артуром? - Ні, бл*ть Пирожковим», «Це натяк?», «От тепер сиди й думай. Чи правда чекає поповнення або жарт. Ну подивимося через 9 місяців», «Буде поповнення?», «Хтось скоро стане татом», «Класні! Ідеальні», «Дружина прям Пенелопа Крус», «Можна привітати? Синочка хочете?», «сильно, молодий тато», «Ви такі малюки, хочеться дивитися на вас вічно», - пишуть люди.

Нагадаємо, бездоганна дружина Артура Пирожкова розбурхала новим сміливим образом: «Ну краса…».

Як повідомляла Politeka, боса дружина Артура Пирожкова захопила сімейним кадром з доньками: "Усім би так!".

Також Politeka писала, що коронована дружина Артура Пирожкова млосно вигнулася на троні: "Фігура диво".