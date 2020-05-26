Зірка серіалу «Свати» Інна Корольова розповіла про зйомки в сьомому сезоні шоу, яке полюбилося багатьом



Російська актриса виконує в українському серіалі роль Маші, дочки героя Івана Будько. Зірка зізналася, що в новому сезоні її героїня буде з'являтися на екрані дуже рідко.

Корольова розповіла, що вже відзняла всі сцени зі своєю участю для останнього сезону серіалу. Тепер їй вже не потрібно повертатися на знімальний майданчик.

«Мене там буде мало», - відверто розповіла актриса.

Корольова також поділилася подробицями свого особистого життя. Актрисі вже 44 роки, і зараз вона в розлученні. Вона виховує сина та доньку, якій зовсім скоро виповниться 18 років.

Раніше ми писали про те, що зірка «Сватів» Микола Добринін неодноразово заявляв, що роль "гультяя" Мітяя, кума і товариша головного персонажа Івана Будько, змінила його життя. З приходом шаленої популярності виникли і деякі проблеми на професійному терені. Тепер режисери бачать в зірці виключно типаж Мітяя.

«На превеликий жаль, після «Сватів», які дійсно дали мені шалену народну любов, багато режисерів бачать в мені тільки Мітяя. А це прикро», — сказав актор.

Колись Добринін грав і Григорія Распутіна, і Леоніда Утьосова, але зажив слави тільки після "Сватів".

Нагадаємо, зірка «Сватів» Микола Добринін жорстко поплатився за любов народу до Мітяя.

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