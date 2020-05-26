Проходная изначально роль превратилась в нечто более масштабное, и сделала актера Николая Добрынина с его Митяем любимцем публики
Так, Добрынин неоднократно заявлял, что роль "забулдыги" Митяя, кума и товарища главного персонажа Ивана Будько, изменила его жизнь. С приходом бешеной популярности возникли и некоторые проблемы на професиональном поприще. Теперь режиссеры видят в звезде исключительно типаж Митяя, пишет "Стархит".
«К большому сожалению, после «Сватов», которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно», — заявил актер.
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Когда-то Добрынин играл и Григория Распутина, и Леонида Утесова, но снискал славы только после "Сватов".
Данное обстоятельство так сильно раздражало Добрынина, что в прошлом году появились слухи о его уходе из проекта. Правда, информация так и не подтвердилась, артист по-прежнему снимается в седьмом сезоне и увольняться не собирается.
Примечательно, что даже родные Николая без ума от сериала. Как рассказал актер, его дочь обожает смотреть на папу в "Сватах":
А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.