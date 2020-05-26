Проходная изначально роль превратилась в нечто более масштабное, и сделала актера Николая Добрынина с его Митяем любимцем публики

Так, Добрынин неоднократно заявлял, что роль "забулдыги" Митяя, кума и товарища главного персонажа Ивана Будько, изменила его жизнь. С приходом бешеной популярности возникли и некоторые проблемы на професиональном поприще. Теперь режиссеры видят в звезде исключительно типаж Митяя, пишет "Стархит".

«К большому сожалению, после «Сватов», которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно», — заявил актер.

Когда-то Добрынин играл и Григория Распутина, и Леонида Утесова, но снискал славы только после "Сватов".

Данное обстоятельство так сильно раздражало Добрынина, что в прошлом году появились слухи о его уходе из проекта. Правда, информация так и не подтвердилась, артист по-прежнему снимается в седьмом сезоне и увольняться не собирается.

Примечательно, что даже родные Николая без ума от сериала. Как рассказал актер, его дочь обожает смотреть на папу в "Сватах":

«Я говорю дочке: «Нина, все, заканчивай», а она подсела. Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: «Эй, Митяй».

Ранее мы сообщали, коллега Добрынина по съемочной площадке "Сватов", 57-летняя Людмила Артемьева, рассказала об истинных чувствах к Митяю.

Звезда призналась, что Николай для нее - "ценный человек". По словам Артемьевой, она ищет в людях "человеческие качества" - у Добрынина таковые как раз имеются.

"Николай Добрынин для меня во многом и пример, и опора. Спектаклей много, знаете, и он удивительным образом умеет поддерживать по-человечески...", - разоткровенничалась артистка.

Стоит отметить, актеры работают вместе не только на съемках "Сватов". Они также принимают участие в постановке "Близкие люди".