Звезда сериала «Сваты» Инна Королева рассказала о съемках в седьмом сезоне полюбившегося многим шоу

Российская актриса исполняет в украинском сериале роль Маши, дочери героя Ивана Будько. Звезда призналась, что в новом сезоне ее героиня будет появляться на экране очень редко.

Королева рассказала, что уже отсняла все сцены со своим участием для последнего сезона сериала. Теперь ей уже не нужно возвращаться на съемочную площадку.

«Меня там будет мало», - откровенно рассказала актриса.

Королева также поделилась подробностями своей личной жизни. Актрисе уже 44 года, и сейчас она в разводе. Она воспитывает сына и дочь, которой совсем скоро исполнится 18 лет.

Ранее мы писали о том, что звезда «Сватов» Николай Добрынин неоднократно заявлял, что роль "забулдыги" Митяя, кума и товарища главного персонажа Ивана Будько, изменила его жизнь. С приходом бешеной популярности возникли и некоторые проблемы на професиональном поприще. Теперь режиссеры видят в звезде исключительно типаж Митяя.

«К большому сожалению, после «Сватов», которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно», — заявил актер.

Когда-то Добрынин играл и Григория Распутина, и Леонида Утесова, но снискал славы только после "Сватов".

Напомним, звезда «Сватов» Николай Добрынин жестко поплатился за любовь народа к Митяю.

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