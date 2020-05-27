Погода в Україні 27 травня задасть жару всім, зливи з грозами накриють всі регіони країни

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прогноз синоптиків Укргідрометцентру.

Так, на західній Україні дощі з грозами будуть супроводжуватися денними 15-19 градусами тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від 7 до 10 за Цельсієм.

Українцям на півночі також варто очікувати дощів. Повітря тут будуть в районі 15-18 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 7-11 за Цельсієм.

Центральні регіони сьогодні чекають опади з грозами і денні 15-20 тепла. Вночі похолодає: від 7 до 11 градусів.

Південь України також накриють зливи з грозами, хоча повітря тут прогріється до 18-22 градусів. Вночі похолодає до 8-11 тепла.

Аналогічною ситуація буде і на сході. Дощова погода, вдень 19-22 тепла. Вночі повітря охолоне до 8-10 градусів.

Мешканцям Києва та області синоптики Гідрометцентру прогнозують дощі з грозами та 14-18 градусів тепла вдень. Вночі на вулиці буде від 8 до 10 тепла.

Нагадаємо, що стосується літа, то за словами синоптика Зої Олійник, червень хоч і буде тепліше, ніж травень, але також піднесе свої сюрпризи у вигляді опадів зі шквалами і градом. Олійник зазначила, що дощі розподіляться по всьому червня. Температури повинні бути середні — це 20−25 градусів тепла. При цьому синоптик додала, що у червні буде і жарко температура підніметься до 30 градусів тепла і вище.

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