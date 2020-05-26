Май забыл, что он май - на Украину обрушатся ливни и холод во вторник, 26 мая

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, 26 мая страну накроет дождями - во всех областях, кроме Запорожской и АР Крым, где предвидятся малозначительные осадки, ожидаются дожди средней интенсивности.

Температура воздуха при этом будет колебаться днем от 12 до 18 градусов выше тепла и ночью - от 6 до 12 со знаком +.

Теплее всего 26 мая будет в Запорожской и Херсонской областях - +16-18 градусов. Холоднее - в Киеве с температурой +12-14 градусов.

Ранее мы сообщали, согласно прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, атмосферные процессы, которые сейчас бушуют над Черным морем и Турцией зацепят 26 мая и Украину, принеся сюда дожди.

По ее словам, хорошо, что ливни будут без швквального ветра. Последний ожидается небольшой или умеренный - северо-восточный или восточный.

Отдельно Диденко остановилась на погоде в Киеве. Так, в столице во вторник, как и на остальной части Украины, будет дождливо и холодно. Температура днем составит ​​+14 градусов.

При этом, со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, но немного и с колебаниями. Расстраиваться не стоит, добавила Диденко, начало лета украинцев обрадует - с 1-2 июня ожидается потепление до +20 градусов и даже, возможно, немного выше.

Что касается лета, то по словам синоптика Зои Олейник, июнь хоть и будет теплее, чем май, но также преподнесет свои сюрпризы в виде осадков со шквалами и градом. Олейник отметила, что дожди распределятся по всему июню. Температуры должны быть средние — это 20−25 градусов тепла. При этом синоптик добавила, что в июне будет и жарко — температура поднимется до 30 градусов тепла и выше.

Для Европы в целом ученые прогнозируют жаркое и сухое лето в этом году. Специалисты из Службы климатических изменений Коперника с вероятностью более 40% прогнозируют, что количество осадков в центральной Европе, Франции и Испании будет намного меньше нормы, что может привести к небывалой засухе.

Тем временем, как мы сообщали, на популярном украинском курорте открыли пляжный сезон. Так, на днях в Одессе люди выбрались к морю. Фото появились в сети. Примечательно, что никто из пляжников не соблюдал мер безопасности, забывая о социальной дистанции и средствах личной защиты - масках или респираторах.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.