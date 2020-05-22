Максим Галкін зізнався, як йому жити з Примадонною Аллою Пугачовою

Шлюб популярного російського шоумена і легендарної співачки з самого початку викликав багато питань через їх різницю у віці, яка складає 27 років. В інтерв'ю співакові і блогеру Юсифу Эйвазову Галкін розповів про те, яке це – жити з «великою» жінкою.

Сам Ейвазов одружений на оперній зірці світового масштабу Ганні Нетребко. Він підняв цю тему в розмові з Галкіним, помітивши, що між ними багато спільного. Блогер підкреслив, що їхні дружини «видатні артистки» і поцікавився, як Галкін ставиться до того, що його кохає жінка такої величини.

У відповідь Галкін зазначив, що розділяє велич своєї дружини на сцені з тим, якою вона є у звичайному житті. За його словами, одна справа – щастя від того, що чоловік закоханий в прекрасну жінку, і його люблять у відповідь.

«І є щось інше, велике на сцені. Ти живеш з людиною і іноді навіть забуваєш про це, а потім згадуєш: "Боже, який це великий чоловік поруч тут ходить, мені суп сьогодні зварив". Звичайно, це різне. Я б ніколи не зміг прожити з Аллою і місяця, якщо б я був закоханий у щось недосяжне, велике», - зізнався артист.

Він також розповів, що у вихованні дітей він виконує роль «хорошого поліцейського», в той час як Пугачова використовує більш суворий підхід.

Нагадаємо, Галкін зачарував рідкісними кадрами їх з Пугачовою дітей, такими їх ще не бачили.

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