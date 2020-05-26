На карантині це вже не перший випадок

Клієнти здивовані, на яких підставах ПриватБанк урізає їм популярну в нинішній час послугу

Черговий негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, він дуже довго користувався кредитним лімітом і ніколи не допускав появи заборгованості.

Однак, в один момент він помітив, що з його рахунку "зникли" майже 20 тисяч гривень.

"Отримуючи ЗП закидаю на кредитку, щоб покрити борг, а потім частково користуюся кредитними коштами. Вчора від Привата чекав «сюрприз», перебуваючи в іншому місті і розраховуючи на доступний залишок 20 000 грн., отримую повідомлення, що ваш кредитний ліміт переглянуто. Перевіряю на заправці баланс, там -244 грн. Тобто вони тупо зменшили кредитний ліміт до суми боргу по карті", - зазначив незадоволений клієнт.

Він також подякував ПриватБанку, що у скрутний час залишив його без грошей.

"А ти робиш що хочеш, якщо готівки при собі не маєш. Щиро «вдячний» Приватбанку за «турботу» про постійних клієнтів. Від сьогодні десятому закажу, щоб не зв'язувався з кредитками від цієї пародії на банк", - резюмував клієнт у негативному відгуку.

"Ліміт встановлюється для кожного клієнта індивідуально та розраховується за допомогою складної математичної моделі, що включає в себе сотні факторів. Хочемо зазначити, що активне користування продуктами банку може позитивно вплинути на суму ліміту в майбутньому. Рух коштів та позитивна кредитна історія також враховуються при встановленні ліміту, але це не єдині фактори, на підставі яких банк приймає остаточне рішення", - відповів представник ПриватБанку на скаргу від клієнта.

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