Стало відомо, як 94-річна королева Єлизавета II виглядає молодше своїх років

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Зокрема, б'юті-експерт Стюарт Майлс розкрив секрет, за допомогою якого монарх Сполученого Королівства зовні практично не старіє ось уже кілька десятиліть.

За його словами, Єлизаветі II вдається залишатися "молодою", оскільки вона не проводить відпустку в жарких країнах і всіма силами намагається уникати попадання сонця на шкіру.

Майлс нагадав, що королева Єлизавета II літо проводить в своєму шотландському замку Балморал, де досить прохолодно і не так вже сонячно.

«У королеви приголомшлива шкіра, і все це завдяки тому, що вона все життя уникає попадання сонячних променів на її обличчя. Коли вона знаходиться в закордонних поїздках, вона завжди носить капелюшок або тримає парасольку, які захищають її обличчя від впливу сонця», підкреслив британський б'юті-експерт.

Майлс також додав, що сонячні промені — одна з основних причин формування зморшок і додав, що монарх Єлизавета II ні в чому не дозволяє собі надмірностей — в тому числі в їжі. Це також допомагає зберігати відмінний стан шкіри в її віці.

Додамо, що такий секрет "молодості" може знадобитися примадонні Аллі Пугачовій і українській легенді Софії Ротару, які всіма силами зараз борються зі своїм віком, не бажаючи, при цьому, залишати сцену.

Також ми розповідали, що Єлизавета II помстилася Меган Маркл і принцу Гаррі за втечу з палацу.

Нещодавно практично вся королівська сім'я організували відеоконференцію в додатку Zoom, щоб привітати працівників охорони здоров'я в Міжнародний день медсестер.

Але пізніше з'ясувалося, що в конференції брали участь практично всі члени королівської сім'ї, крім Меган Маркл і принца Гаррі, які сьогодні проживають в Каліфорнії.

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