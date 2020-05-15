Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, как и другие женщины, имеет свои интимные бьюти-секреты

Об этом в интервью журналистам рассказала эксперт по королевскому этикету Мика Мейер, пишет таблоид The Sun.

Кейт Миддлтон, несомненно, является иконой стиля, поэтому она вынуждена до мелочей продумывать свои образы.

И у герцогини Кембриджской есть свой личный лайфхак. Так, Кейт Миддлтон предпочитает носить корсет без бретелек. Такая вещь отлично подчеркивает фигуру, делает силуэт безупречным, а также выполняет главную «поддерживающую» функцию. Ну и из множества оттенков можно легко подобрать цвет под нужный наряд.

Такой бьюти-секрет герцогини раскрыла эксперт по королевскому этикету Мика Мейер.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему вы никогда не видите бюстгальтеры с бретелями?!", - обратилась она к своим подписчикам.

По ее словам, нижнее белье и бюстгальтеры также считаются частной интимной одеждой, поэтому члены королевской семьи не имеют права демонстрировать ее.

"... Есть несколько вариантов, чтобы скрыть бретельки бюстгальтера, один из которых – это бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант – форма одежды без бретелек, которая представляет собой одну деталь, которая либо защелкивается внизу, либо имеет прикрепленные ножки. Вы можете купить их практически в любом оттенке кожи, чтобы они выглядели прозрачными и не просвечивали сквозь одежду", - вывела она Кейт Миддлтон на чистую воду.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II больше не хочет правнуков. После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, на Миддлтон легла масса обязанностей.

В связи с этим, королева запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, чтобы беременность и материнство не отвлекали ее от дел. Похоже, Кейт придется отказаться от планов иметь четверо детей.

Как известно, на данный момент у Кейт и Уильяма трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи и шестилетний Джордж. Таблоиды не раз писали, что Миддлтон мечтала о четвертом ребенке.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".