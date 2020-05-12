Королева опасается за свою жизнь

Не исключено, что королева Елизавета II может полностью отказаться от светских мероприятий

Такое предположение сделал королевский биограф Эндрю Мортон, пишет британский таблоид The Sun.

Самая долгоправящая королева Соединенного Королевства уже отменила все выходы в свет из-за пандемии уханьского вируса вплоть до осени.

Но 94-летняя Елизавета II может и вовсе стать полноценной затворницей.

По словам Мортона, вирус так быстро не уйдет, может, пройдут месяцы, может - годы. А для 94-летнего монарха очень рискованно встречаться с людьми, несмотря на то, что она всегда любила это делать.

Под ударом может оказаться 99-летний принц Филипп, которого ранее госпитализировали. Из-за такого расклада в СМИ появились слухи, что королева Елизавета II может передать старшему сыну принцу Чарльзу бразды правления, назначив его регентом. Хотя Чарльз тоже в солидном возрасте (71 год), вирусом он уже переболел, и у него есть иммунитет, поэтому не исключено, что следующим монархом станет именно Чарльз.

В данный момент монарх Соединенного Королевства выполняет свои обязанности дистанционно, записав уже дважды видеообращение к британцам. В апреле - из-за пандемии опасного китайского вируса, а в мае - поздравление с 75-летием победы с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II больше не хочет правнуков. После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, на Миддлтон легла масса обязанностей.

В связи с этим, королева запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, чтобы беременность и материнство не отвлекали ее от дел. Похоже, Кейт придется отказаться от планов иметь четверо детей.

Как известно, на данный момент у Кейт и Уильяма трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи и шестилетний Джордж. Таблоиды не раз писали, что Миддлтон мечтала о четвертом ребенке.

Напомним, вирус сразил принца Чарльза, вся власть досталась Кейт Миддлтон и Уильяму: роковые подробности.

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