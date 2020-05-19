Пандемия смертельного китайского вируса серьезно ударила по "кошельку" королевы Елизаветы II
Об этом пишет авторитетное издание The Times.
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По подсчетам экономистов, из-за пандемии уханьского вируса монарх Соединенного Королевства Елизавета II "обеднела" на $24 млн.
На данный момент состояние королевы Елизаветы II эксперты оценивают в 424 миллиона долларов.
Также известно, что в основном убытки были связаны с королевской недвижимостью. Более того, пандемия ударила по фондовому рынку, и часть акций, что принадлежат монарху Королевства Елизавете II, упали в цене.
Помимо этого, доходы Елизаветы II начали падать в связи с закрытием для посещения ее замков и дворцов, среди которых можно отметить Сандрингем, Балмор, Виндзорский замок и Букингемский дворец.
Ранее мы рассказывали, что Елизавета II больше не хочет правнуков. После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, на Миддлтон легла масса обязанностей.
В связи с этим, королева запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, чтобы беременность и материнство не отвлекали ее от дел. Похоже, Кейт придется отказаться от планов иметь четверо детей.
Как известно, на данный момент у Кейт и Уильяма трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи и шестилетний Джордж. Таблоиды не раз писали, что Миддлтон мечтала о четвертом ребенке.
Также мы рассказывали, что Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри за бегство из дворца.
Недавно практически вся королевская семья организовали видеоконференцию в приложении Zoom, чтобы поздравить работников здравоохранения в Международный день медсестер.
Но позже выяснилось, что в конференции участвовали практически все члены королевской семьи, кроме Меган Маркл и принца Гарри, которые сегодня проживают в Калифорнии.
Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".
Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели