Пандемия смертельного китайского вируса серьезно ударила по "кошельку" королевы Елизаветы II

Об этом пишет авторитетное издание The Times.

По подсчетам экономистов, из-за пандемии уханьского вируса монарх Соединенного Королевства Елизавета II "обеднела" на $24 млн.

На данный момент состояние королевы Елизаветы II эксперты оценивают в 424 миллиона долларов.

Также известно, что в основном убытки были связаны с королевской недвижимостью. Более того, пандемия ударила по фондовому рынку, и часть акций, что принадлежат монарху Королевства Елизавете II, упали в цене.

Помимо этого, доходы Елизаветы II начали падать в связи с закрытием для посещения ее замков и дворцов, среди которых можно отметить Сандрингем, Балмор, Виндзорский замок и Букингемский дворец.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II больше не хочет правнуков. После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, на Миддлтон легла масса обязанностей.

В связи с этим, королева запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, чтобы беременность и материнство не отвлекали ее от дел. Похоже, Кейт придется отказаться от планов иметь четверо детей.

Как известно, на данный момент у Кейт и Уильяма трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи и шестилетний Джордж. Таблоиды не раз писали, что Миддлтон мечтала о четвертом ребенке.

Также мы рассказывали, что Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри за бегство из дворца.

Недавно практически вся королевская семья организовали видеоконференцию в приложении Zoom, чтобы поздравить работников здравоохранения в Международный день медсестер.

Но позже выяснилось, что в конференции участвовали практически все члены королевской семьи, кроме Меган Маркл и принца Гарри, которые сегодня проживают в Калифорнии.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели