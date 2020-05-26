Банківські установи, ймовірно, не будуть заохочувати українців літніми бонусами

Про це пише видання Финклуб.

Як стверджують експерти, карантин через китайський вірус загнав у глухий кут провідних банківських гравців.

Якщо українці не будуть забирати з банків свої заощадження на відпустку влітку, то банківські установи, ймовірно, відмовляться від традиційних літніх бонусів.

У літній період банки конкурують за гроші вкладників і пропонують бонуси на депозити. Але аналітики сумніваються, чи буде у поточному році подібна тенденція через карантин.

Масових бонусних програм на депозити влітку не буде, а найвигідніші пропозиції клієнтам зроблять тільки банки, які в березні підвищили процентні ставки на короткострокові депозити, стверджує експерт Михайло Власенко.

«У цьому році відбудеться зсув. Сезону відпусток як такого не буде або буде дуже "змащений". Коли карантин буде знято, як очікуємо - в кінці червня, то активізація з кінця серпня зрушиться на середину-кінець липня. Але говорити, що ми влітку запропонуємо клієнтам бонуси, поки не можемо», - заявив інший фахівець Дмитро Замотаєв.

Ситуація з появою річних бонусів буде прямо залежати від ситуації в економіці, банківській системі, від ймовірності другої хвилі захворювань і можливого введення нового карантину.

"Можливо, депозитні ставки підростуть під Новий рік, після зростання кредитування і ділової активності", - додала експерт Тетяна Попович.

Раніше ми розповідали, що банки в Україні повертаються до звичної роботи після карантину через китайського вірусу.

Зокрема, в Україні понад 84% банківських відділень і 93% банкоматів почали працювати в звичайному режимі.

За інформацією НБУ, банківські установи організували доставку готівкової валюти, попит на готівкову валюту задоволений. Крім того, судячи з усього, були зменшені комісії за безготівкові операції.

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