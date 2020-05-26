Фото багато про що говорить

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітила свого таємного коханця

Свіже фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках, якими поділилася зірка, зображено дві руки: Анастасії і якогось чоловіка. Вони тримають у руках келихи з вином. Видно, що кавалер Волочкової не молодий, так як його рука видає його вік.

«Романтика біля багаття. А хто зможе вгадати стиль вина? Потужне, жирне, тонке, легке, соковите, фруктове? Терруар? Ваші припущення?», - підписала знімок зірка.

За день пост Волочкової зібрав майже 4 тисячі лайків. Оцінив фото і екс-коханий Наталки Корольової, співак і композитор Ігор Ніколаєв.

Крім цього, Волочкова опублікувала відео, на якому зняла вогнище у дворі її будинку.

«Вогонь кохання хай горить у кожному з нас!», - зазначила балерина, знявши свій дворик.

Як відомо, зірка ретельно приховує свого коханого і не показує людям його обличчя. У колах зірок навіть насміхаються, що «жених» балерини вигаданий. Але балерину ці чутки не зупиняють, вона продовжує на кожному кроці хвалитися своїм коханим.

Зазначимо, що колись популярна і затребувана балерина в останні роки стала символом несмаку в Росії. Тільки ледачий не обговорює Волочкову і її витівки зі шпагатами і дивним одягом.

Нагадаємо, що Волочкова труснула "старовиною" в занадто тісному боді: "Краще прикрити".

А ще Politeka писала, що Волочкова згадала молодість і раскорячилася на камеру без штанів: "Позорище".

Також Politeka повідомляла, що Волочкова розтягнулася посеред трави в старій піжамі: "Боже, що за раскоряка".