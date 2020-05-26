Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветила своего тайного любовника

Свежее фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках, которыми поделилась звезда, изображено две руки: Анастасии и какого-то мужчины. Они держат в руках бокалы с вином. Видно, что кавалер Волочковой не молод, так как его рука выдает его возраст.

«Романтика у костра. А кто сможет угадать стиль вина? Мощное, жирное, тонкое, легкое, сочное, фруктовое? Терруар? Ваши предположения?», - подписала снимок звезда.

За день пост Волочковой собрал почти 4 тысячи лайков. Оценил фото и экс-возлюбленный Наташи Королевой, певец и композитор Игорь Николаев.

Кроме этого, Волочкова опубликовала видео, на который засняла костер во дворе ее дома.

«Огонь любви пусть горит в каждом из нас!», - отметила балерина, засняв свой дворик.

Как известно, звезда тщательно скрывает своего возлюбленного и не показывает людям его лицо. В кругах звезд даже посмеиваются, что «жених» балерины выдуманный. Но балерину эти слухи не останавливают, она продолжает на каждом шагу хвалиться своим возлюбленным.

Отметим, что некогда популярная и востребованная балерина в последние годы стала символом безвкусицы в России. Только ленивый не обсуждает Волочкову и ее выходки со шпагатами и странной одеждой.

Напомним, что Волочкова тряхнула "стариной" в слишком тесном боди: "Лучше прикройся".

А еще Politeka писала, что Волочкова вспомнила молодость и раскорячилась на камеру без штанов: "Позорище".

Также Politeka сообщала, что Волочкова растянулась посреди травы в старой пижаме: "Боже, что за раскоряка".