Відома модель Гюль Бахарі, яку називають корейської Кардаш'ян показала спокусливе тіло без зайвого одягу

На фото Бахарі сидить у ліжку в чорно-білій білизні. Красуня взялася за трусики, які були без мотузочок, і потягнула їх трохи вгору. Гюль доповнює спокусливий образ зачіскою і яскравим макіяжем. Фотографія вийшла дуже цікавою і гарячою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люди питають, як вони мене втратили", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"До красуні матусі", "Чудово", "Гарна і всемогутня", "Мені потрібно знати, чому вони були настільки дурні, щоб втратити щось досконале", "Боже мій, дуже жарко", "Я ніколи не втрачав тебе, сексуальна дівчина".

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Красуня одягла міні плаття, в яке ледве втиснула свої неосяжні форми. Її пишні груди буквально выпрыгивала з корсета, а стегна були так сильно обтягнуті, що здавалося плаття ось-ось лусне.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала об'ємні форми в обтягує кофті.

Модель була одягнена в водолазку тілесного кольору, тканина якої була настільки тонкою, що її неосяжна груди просвічувалася через неї. Було видно, що бюст зірки ледь вміщається в ліфчик. Такі розміри важко утримати в рамках. Вниз красуня одягла чорні шорти, які підкреслили її пишні стегна.

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