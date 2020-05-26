Долар і євро збунтувалися, різкий стрибок спрогнозували в НБУ: до чого готуватися українцям

Долар і євро влаштують національній валюті справжнє випробування у вівторок, 26 травня

Так, НБУ встановив офіційний курс на 26 травня на рівні 26,87 гривень за один долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Подібна ситуація склалася і з євро. На відміну від "вічнозеленого", за одну європейську валюту треба віддати 29,31 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Раніше ми повідомляли, до цього в Україні спостерігалося зниження курсу долара і євро. Після декількох тижнів падіння, долар і євро взяли реванш над гривнею, перейшовши до зростання.

Масове знесення хрущовок гряде в Україні, з'явився небезпечний законопроект: що буде з квартирами

В Мінрегіоні представили законопроект, завдяки якому збираються зносити будинки по всій Україні

За даними Держстату, в січні 2019 року в Україні налічувалося 4,31 млн квадратних метрів старого та аварійного житла. Експерт у сфері девелопменту та будівництва Назар Бенч заявляє, що в країні налічується близько 45 тисяч будинків, зношених на 61%-80%, і 17 тисяч будинків, де небезпечно перебувати людям. В більшості своїй - хрущовки.
 
Новий закон перекладає більшу частину робіт по знесенню на місцеві влади. Їм доведеться визначати стан будинків і вирішувати, чи необхідна реконструкція. Крім того, вони будуть складати плани і створювати фонди фінансування.

Нова виплата пенсій в Україні, Пенсійний фонд розкрив всі карти: "З 2 червня почнеться..."

Пенсійний фонд України завершив нарахування проіндексованих виплат, відзвітувавши про виділені гроші за травень

"25 травня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні ПФУ.

Тут же зазначається, що фінансування пенсій у червні 2020 розпочнеться 2 червня.

НП в київській лікарні, вся будівля в диму: "Терміново евакуюють..."

Займання сталося увечері 25 травня в Олександрівської лікарні в Києві, куди надходять заражені китайським вірусом.

За словами головного лікаря Людмили Антоненко, задимлення поширилося по всьому поверху одного з корпусів. Про це вона повідомила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус і викликали протипожежну службу. Пожежні швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу", - зазначила медик.

Антоненко додала, що початкова версія про коротке замикання проводки не підтвердилася, і розглядається причина - навмисний підпал.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, різкий стрибок тарифів на комуналку, українцям назвали нові розцінки: "На 62% менше...".