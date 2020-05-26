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Долар і євро збунтувалися, різкий стрибок спрогнозували в НБУ: до чого готуватися українцям

Долар і євро влаштують національній валюті справжнє випробування у вівторок, 26 травня

Так, НБУ встановив офіційний курс на 26 травня на рівні 26,87 гривень за один долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Подібна ситуація склалася і з євро. На відміну від "вічнозеленого", за одну європейську валюту треба віддати 29,31 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми повідомляли, до цього в Україні спостерігалося зниження курсу долара і євро. Після декількох тижнів падіння, долар і євро взяли реванш над гривнею, перейшовши до зростання.

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