Долар і євро збунтувалися, різкий стрибок спрогнозували в НБУ: до чого готуватися українцям
Долар і євро влаштують національній валюті справжнє випробування у вівторок, 26 травня
Подібна ситуація склалася і з євро. На відміну від "вічнозеленого", за одну європейську валюту треба віддати 29,31 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Раніше ми повідомляли, до цього в Україні спостерігалося зниження курсу долара і євро. Після декількох тижнів падіння, долар і євро взяли реванш над гривнею, перейшовши до зростання.
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НП в київській лікарні, вся будівля в диму: "Терміново евакуюють..."
Займання сталося увечері 25 травня в Олександрівської лікарні в Києві, куди надходять заражені китайським вірусом.
За словами головного лікаря Людмили Антоненко, задимлення поширилося по всьому поверху одного з корпусів. Про це вона повідомила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.
"Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус і викликали протипожежну службу. Пожежні швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу", - зазначила медик.
Антоненко додала, що початкова версія про коротке замикання проводки не підтвердилася, і розглядається причина - навмисний підпал.
Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.
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