Пенсионный фонд Украины завершил начисление проиндексированных выплат, отчитавшись о выделенных деньгах за май

Как передает Politeka.net со ссылкой на страничку ПФУ в соцсети Фейсбук, 25 мая в Украине остановили финансирование пенсий за май.

"25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Тут же отмечается, что финансирование пенсий в июне 2020 начнется 2 июня.

Ранее мы писали, в Пенсионном фонде пожаловались, что только за последний месяц недополучили больше двух миллиардов гривен. На сайте ведомства обнародовали данные относительно поступлений в бюджет ПФУ части единого социального взноса. Вместо запланированных 12,7 млрд. грн поступления составили 10,2 млрд.грн.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, бюджет на этот год был сформирован, исходя из того, что дефицит Пенсионного фонда уже составляет 23 миллиарда гривен. Теперь же ожидается, что показатель до конца года вырастет до 50 миллиардов.

Что планируется сделать для выхода из ситуации, и за чей счет будет покрываться громадный дефицит, в ведомстве рассказывать не спешат.

Также мы сообщали, Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов проинформировала украинцев, что те, кому исполнилось 75 лет, могут рассчитывать на надбавку.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - заявила министр.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно».

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.