Доллар и евро взбунтовались, резкий скачок спрогнозировали в НБУ: к чему готовиться украинцам

Доллар и евро устроят национальной валюте настоящее испытание во вторник, 26 мая

Так, НБУ установил официальный курс на 26 мая на уровне 26,87 гривен за один доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Подобная ситуация сложилась и с евро. В отличие от "вечнозеленого", за одну европейскую валюту нужно отдать 29,31 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Украинцам снова пересчитают пенсии, кому предназначена новая надбавка: "По 500 гривен..."
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Ранее мы сообщали, до этого в Украине наблюдалось снижение курса доллара и евро. После нескольких недель падения, доллар и евро взяли реванш над гривной, перейдя к росту.

Массовый снос хрущевок грядет в Украине, появился опасный законопроект: что будет с квартирами

В Минрегионов представили законопроект, благодаря которому собираются сносить дома по всей Украине

По данным Госстата в январе 2019 года в Украине насчитывалось 4,31 млн квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч заявляет, что в стране насчитывается около 45 тысяч домов, изношенных на 61%-80%, и 17 тысяч домов, где небезопасно находиться людям. В большинстве своем - хрущевки.
 
Новый закон перекладывает большую часть работ по сносу на местные власти. Им придется определять состояние домов и решать, необходима ли реконструкция. Кроме того, они будут составлять планы и создавать фонды финансирования.

Новая выплата пенсий в Украине, Пенсионный фонд раскрыл все карты: "Со 2 июня начнется..."

Пенсионный фонд Украины завершил начисление проиндексированных выплат, отчитавшись о выделенных деньгах за май

"25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении ПФУ.

Тут же отмечается, что финансирование пенсий в июне 2020 начнется 2 июня.

ЧП в киевской больнице, все здание в дыму: "Срочно эвакуируют..."

Возгорание произошло вечером 25 мая в Александровской больнице в Киеве, куда поступают зараженные китайским вирусом.

По словам главврача Людмилы Антоненко, задымление распространилось по всему этажу одного из корпусов. Об этом она сообщила у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

"Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу. Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар", - отметила медик.

Антоненко добавила, что изначальная версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась, и рассматривается причина - умышленный поджог.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцам назвали новые расценки: "На 62% меньше...".