Доллар и евро взбунтовались, резкий скачок спрогнозировали в НБУ: к чему готовиться украинцам
Доллар и евро устроят национальной валюте настоящее испытание во вторник, 26 мая
Подобная ситуация сложилась и с евро. В отличие от "вечнозеленого", за одну европейскую валюту нужно отдать 29,31 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Ранее мы сообщали, до этого в Украине наблюдалось снижение курса доллара и евро. После нескольких недель падения, доллар и евро взяли реванш над гривной, перейдя к росту.
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Тут же отмечается, что финансирование пенсий в июне 2020 начнется 2 июня.
ЧП в киевской больнице, все здание в дыму: "Срочно эвакуируют..."
Возгорание произошло вечером 25 мая в Александровской больнице в Киеве, куда поступают зараженные китайским вирусом.
По словам главврача Людмилы Антоненко, задымление распространилось по всему этажу одного из корпусов. Об этом она сообщила у себя на страничке в соцсети Фейсбук.
"Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу. Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар", - отметила медик.
Антоненко добавила, что изначальная версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась, и рассматривается причина - умышленный поджог.
Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.
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