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Доллар и евро взбунтовались, резкий скачок спрогнозировали в НБУ: к чему готовиться украинцам

Доллар и евро устроят национальной валюте настоящее испытание во вторник, 26 мая

Так, НБУ установил официальный курс на 26 мая на уровне 26,87 гривен за один доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Подобная ситуация сложилась и с евро. В отличие от "вечнозеленого", за одну европейскую валюту нужно отдать 29,31 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы сообщали, до этого в Украине наблюдалось снижение курса доллара и евро. После нескольких недель падения, доллар и евро взяли реванш над гривной, перейдя к росту.

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