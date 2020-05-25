наймолодша мільярдер у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася ідеальними формами
Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала відверте фото на своїй сторінці в Instagram.
В кадрі модель позує перед камерою, прикриваючись рукою від яскравого світла. Для фотосесії вона вбралася в яскраво-помаранчеві джинси і обтягуючий чорний бюстгальтер. Кайлі Дженнер зухвало дивиться в камеру, що створює образ бунтарки.
Варто відзначити, знімок зроблений в ретро стилі, що надає йому додаткової чарівності. Швидше за все, Кайлі опублікувала архівний знімок.
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Користувачі соціальної мережі оцінили зухвалий образ моделі і засипали її компліментами в коментарях до фото:
"Королева Кайлі"; "Добре виглядаєш"; "Це було, коли її дупа була нормального розміру"; "Чому ти виглядаєш, як Аріана Гранде"; "Мій бойфренд любить тебе"; "Все повертається"; "Мені подобається цей вид. Так прекрасний"; "Злочинниця".
Раніше в одній із фан-груп з'явилося не менш гаряче фото Кайлі Дженнер. На ньому знаменитість позує перед камерою в топі леопардового кольору з білими мереживами, який обтягнув пишні груди і дуже схожий на ліфчик. Образ доповнила срібляста міні-спідниця, яка ідеально села трохи вище стегон і різні аксесуари.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи.
А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку.
Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні.