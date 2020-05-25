Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко здивував рецептом "пухких" оладок - аж слинки течуть

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар вирішив побалувати себе оладками "родом з дитинства", а заодно поділитися рецептом з користувачами в Instagram.

"Я захотів оладок. М'яких, пухкеньких, з полуничним варенням. Таких, як в дитинстві. Не знаю, що зі мною сталося, але я вдарився в сентименти. Хочеться тримати образ брутального мужика, але я роблю варення і смажу гарненькі оладки. Напевно, то дощ так нерви ламає. Оладки, до речі, класні вийшли. Навіть смачніше, ніж у дитинстві (вибач, мама)", - розговорився Клопотенко.

Шеф-кухар розповів покроково, як він готував цей простий, але такий улюблений українцями десерт.

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"Змішав кефір (300 мл) з яйцем, додав щіпку солі, столову ложку цукру та соди (0,5 ч. л.). Перемішав. Насипав 200г борошна. Знову перемішав. Накрив зверху тісто і відставив на 20-25 хвилин, щоб воно заповнилося бульбашками. Так оладки вийдуть товстенькими. Поки всі інгредієнти тесту знайомилися один з одним, я зварив полуничне варення. Тут моє кухонне его збунтувалося, і я додав базилік. Як я робив: полуницю (1кг) засинав цукром (500г), довів до кипіння і тримав 5-10 хвилин на середньому вогні. Додав 20г свіжого базиліка і ще трохи все поварив (1-2 хвилини). Оладки обсмажив по хвилині з кожної сторони".

Користувачі кинулися дякувати Євгенові за рецепт:

"Я була здивована, коли побачила на оладці базилік! Здавалося б, що може бути незвичніше? А ні, може)"

"Гарний рецепт на кефірі 👍👍"

"Це наче картина👏"

"Вже хочу 😍"

"Смакота обожнюю оладки з полуничним варенням😮😍❤️"

Раніше Клопотенко навчив українців правильно запікати соковиту курочку з картоплею. За словами кулінара, вся справа в спеціях. Він порадив додати до курки копчену паприку, гімалайську сіль (можна і з прованськими травами), суміш перців, а також французькі чи італійські трави.

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