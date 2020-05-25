Український репер Потап зворушливо привітав з днем народження ведучу Машу Евросинину

Як повідомляє Politeka.net, музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографії з іменинницею.

На знімку Олексій Потапенко обіймається з Єфросиніною. Ймовірно, фото було зроблено ще до карантину на тематичній вечірці. Ведуча причепурилася хіпі в плаття з широким вирізом декольте і квітковим намистом, а репер приміряв образ з фільму "Страх і ненависть в Лас-Вегасі".

На задньому плані можна помітити дружину Потапа, співачку Настю Каменських. Здається, ніби дівчина проживає чоловіка ревнивим поглядом, поки він обіймається зі своєю знаменитою подругою на камеру, заради цього вона навіть відволіклася від бесіди.

"Hbd baby!!!", - написав Потап. Варто відзначити, що Маша відповіла йому в коментарях: "Як я люблю той день! Ну і ваше весілля, звичайно, не забути ніколи! Спасибі, Олексієчку".

Шанувальники теж залишили багато позитивних коментарів:

"Гарні"; "Класні"; "Краща ведуча України!❤️❤️❤️"; "З днем народження Машу 😍😍😍 найкрутішу ведучу України!"; "Дуже гарне фото. Кращі"; "І Настя ззаду🤗 Стежить 😅"; "Настя позаду з таким обличчям стоїть".

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