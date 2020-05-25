Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників запальним танцем

Коханець Джей Ло Алекс Родрігес зняв, як співачка розважається прямо у дворі будинку, в якому вони живуть, а viva ukraine запостила це відео у себе в Instagram передає Politeka.net. Джей Ло була одягнена в білий спортивний костюм. Вона танцювала перед екраном, звідки грала музика. Красуня рухалася дуже швидко і спокусливо. Вона оголяла свій плоский животик, а також трусила сідницями на камеру.

«Не перестаємо захоплюватися шикарною Дженніфер Лопес. Днями її наречений Алекс Родрігес зняв запальний танець 50-річної співачки», - написали viva ukraine під відео.

За годину пост зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати вік зірки та її прекрасну форму.

«Яка ж вона шикарна. Ось навіть не скажеш, що їй 50», «Вона молодець! На мене схожа», «Вона шикарна! Розумниця», «Ось вона краса і жіночність», «Приклад того, як можна виглядати після 50, і справа навіть не в грошах або славі, це величезна і наполеглива праця. Захоплююся нею», «Яка красуня! Я б теж в 50 років хотіла виглядати як вона))», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джей Ло приміряла зелене плаття-піджак. Наряд був коротким, завдяки чому можна розгледіти стрункі, накачені ніжки артистки.

Нагадаємо, що Джей Ло показала ідеальні вигини у вузенькому топі, пристрасні кадри: "Дасть фору 20-річним".

А ще Politeka писала, розкішна Джей Ло обвішалася золотом і показала, як треба запалювати: вік над нею не владний.

Також Politeka повідомляла, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережу.