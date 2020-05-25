Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников зажигательным танцем

Любовник Джей Ло Алекс Родригес заснял, как певица развлекается прямо во дворе дома, в котором они живут, а viva ukraine запостила это видео у себя в Инстаграм передает Politeka.net. Джей Ло была одета в белый спортивный костюм. Она танцевала перед экраном, откуда играла музыка. Красотка двигалась очень быстро и соблазнительно. Она оголяла свой плоский животик, а также трусила ягодицами на камеру.

«Не перестаем восхищаться шикарной Дженнифер Лопес. На днях ее жених Алекс Родригес снял зажигательный танец 50-летней певицы», - написали viva ukraine под видео.

За час пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать возраст звезды и ее прекрасную форму.

«Какая же она шикарная. Вот даже не скажешь, что ей 50», «Она большая молодец! На меня похожа», «Она шикарная! Умничка», «Вот она красотища и женственность», «Пример того, как можно выглядеть после 50, и дело даже не в деньгах или славе, это огромный и упорный труд. Восхищаюсь ей», «Какая красотка! Я бы тоже в 50 лет хотела выглядеть как она))», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джей Ло примеряла зеленое платье-пиджак. Наряд был коротким, благодаря чему можно рассмотреть стройные, накачанные ножки артистки.

Напомним, что Джей Ло показала идеальные изгибы в узеньком топе, страстные кадры: "Даст фору 20-летним".

А еще Politeka писала, роскошная Джей Ло обвешалась золотом и показала, как надо зажигать: возраст над ней не властен.

Также Politeka сообщала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.