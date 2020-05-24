Їй ні за що не даси 50!

Знаменита американська співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася захоплюючим трейлером шоу зі своєю участю

50-річна зірка стане суддею нового сезону американської танцювальної програми «World of dance». Про це вона нагадала у новому трейлері шоу, опублікованому на її сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Відео являє собою нарізку кадрів з шоу, на яких різні пари демонструють свої танцювальні таланти. Також трапляються і кадри з самою Джей Ло, яка натхненно коментує танці.

На відео Дженніфер постає в стильному костюмі в чорно-білу клітинку і білій кофті. Свій образ зірка доповнила масивними золотими прикрасами. При цьому вона явно не шкодувала ланцюгів. Її образ завершує яскравий жіночний макіяж і стильна укладка.

У підписі до відео зірка цікавиться у своїх підписників, чи готові вони до прем'єри шоу.

Раніше ми писали, що Лопес здалася разом із зіркою бейсболу Алексом Родрігесом.

На фото Лопес позувала в чорному топі і обтягуючих лосинах, а волосся у неї були розпущені. Родрігес стояв поруч у класичному костюмі, доповнивши образ краваткою. Одну руку Алекс засунув у кишеню, а другою обійняв Дженніфер за талію.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Джей Ло опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де немає таких функцій.

Нагадаємо, Джей Ло показала ідеальні вигини у вузенькому топі, пристрасні кадри: "Дасть фору 20-річним".

Як повідомляла Politeka, бойфренд 50-річної Джей Ло показала її викликає танець.

Також Politeka писала, що Джей Ло вразила божественним тілом в сукні без білизни: "Еталон жіночності".