Знаменита американська співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася захоплюючим трейлером шоу зі своєю участю
50-річна зірка стане суддею нового сезону американської танцювальної програми «World of dance». Про це вона нагадала у новому трейлері шоу, опублікованому на її сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Відео являє собою нарізку кадрів з шоу, на яких різні пари демонструють свої танцювальні таланти. Також трапляються і кадри з самою Джей Ло, яка натхненно коментує танці.
На відео Дженніфер постає в стильному костюмі в чорно-білу клітинку і білій кофті. Свій образ зірка доповнила масивними золотими прикрасами. При цьому вона явно не шкодувала ланцюгів. Її образ завершує яскравий жіночний макіяж і стильна укладка.
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У підписі до відео зірка цікавиться у своїх підписників, чи готові вони до прем'єри шоу.
Раніше ми писали, що Лопес здалася разом із зіркою бейсболу Алексом Родрігесом.
На фото Лопес позувала в чорному топі і обтягуючих лосинах, а волосся у неї були розпущені. Родрігес стояв поруч у класичному костюмі, доповнивши образ краваткою. Одну руку Алекс засунув у кишеню, а другою обійняв Дженніфер за талію.
Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Джей Ло опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де немає таких функцій.
Нагадаємо, Джей Ло показала ідеальні вигини у вузенькому топі, пристрасні кадри: "Дасть фору 20-річним".
Як повідомляла Politeka, бойфренд 50-річної Джей Ло показала її викликає танець.
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