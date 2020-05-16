Відома американська актриса Дженніфер Лопес з'явилася разом із зіркою бейсболу Алексом Родрігесом

На фото Лопес позувала в чорному топі і обтягуючих лосинах, а волосся у неї були розпущені. Родрігес стояв поруч у класичному костюмі, доповнивши образ краваткою. Одну руку Алекс засунув у кишеню, а другою обійняв Дженніфер за талію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все через те, що Джей Ло опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де немає таких функцій.

Раніше ми повідомляли, що 50-річна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес продовжує демонструвати всьому світові, що час над нею не має влади.

На своїй сторінці в Instagram Лопес поділилася парою знімків із спортзалу, на яких постала перед шанувальниками у всій красі. На ній лосини і короткий топ, дозволяє розглянути підтягнутий живіт без єдиного грама жиру.

Повідомлялося, що американська співачка і актриса 50-річна Дженніфер Лопес вразила шанувальників своєю фігурою під час рекламної кампанії.

Співачка і актриса вразила відвертими вбраннями від світового бренду. Заради рекламної кампанії вона вбралася в спокусливі наряди, які відкривали її декольте. Деякі з них були дійсно екзотичними: з тропічним принтом, аксесуарами, блискітками і т. д. Зачіску вона зробила таку, щоб не відволікала увагу від одягу: прилизала волосся назад.

Нагадаємо, прекрасна Джей Ло здивувала гарячим чином, спокусливі кадри

А ще Politeka повідомляла, що прекрасна Джей Ло здивувала гарячим чином, спокусливі кадри

Також Politeka писала, що Джей Ло показала підрослих двійнят і розбурхала мережа



